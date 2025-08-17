کارشناسان شرکت برق ۷۷ دستگاه ماینر غیرمجاز را در شهرستان‌های گرمسار و آرادان کشف و جمع‌آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سید محمد حسینی نژاد، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: این تعداد ماینر شامل ۵۸ دستگاه ماینر مازاد بر پروانه بهرهبرداری یک واحد واقع در شهرک صنعتی گرمسار و ۱۹ دستگاه استخراج رمز ارز در یک کارگاه رشته بری در روستای داورآباد گرمسار بود که شناسایی و از فعالیت آن جلوگیری شد.

وی افزود: برخورد جدی با استفاده کنندگان از دستگاه‌های ماینر غیرمجاز با هدف جلوگیری از بروز قطعی و اختلال در شبکه توزیع برق در دستور کار است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان با تاکید بر اینکه فعالیت شبانه روزی دستگاه‌های ماینر موجب ناترازی در تولید و مصرف برق کشور میشود، گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه استخراج غیرمجاز رمز ارز، موضوع را به شماره تلفن ۳۳۴۳۹۲۷۲ یا پیامک ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند