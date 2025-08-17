به مناسبت بیست و ششم مرداد ماه سالروز ورود آزادگان به وطن، با حضور سرهنگ اسلامی فرمانده سپاه ناحیه شهرستان میناب از موسی رنجبری آزاده هشت سال دفاع مقدس منطقه توکهور و هشتبندی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، موسی رنجبری اهل و ساکن روستای عشایری مزرعه تفظلی که به عنوان بسیجی در جبهه‌های جنگ حضور یافته بود در یکم فروردین سال ۱۳۶۱به اسارت نیرو‌های عراقی در آمد و در بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۶۹ از زندان‌های رژیم بعثی آزاد شد و به وطن بازگشت.

