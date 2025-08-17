به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با اشاره به این که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بیش از ۵۰ درصد اطلاعات برای دستگیری جاسوسان و ضد انقلاب را با تماس‌های مردم به دست می‌آوردیم گفت: در طول ۱۵۰ روز نخست سال یک میلیون و ۲۰۰ هزار تماس از طریق پلیس ۱۱۰ گرفته شده که ۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و این نشان دهنده اعتماد مردم به خادمان خود در پلیس ۱۱۰ است.

سردار سرتیپ دوم رحیم جهانبخش افزود: ۲۳۳ هزار و ۶۱۷ گروه عملیاتی برای پیگیری این اخبار مردمی اعزام شدند.

کاهش آمار جرائم در آذربایجان غربی

او با بیان این که امسال در استان در حوزه قمه قداره کشی ۸ فقره شرارت روی داده که سال گذشته این آمار ۱۶ فقره بود خاطرنشان کرد: کاهش آمار ۵۰ درصدی در حوزه شرارت بسیار مهم است که البته این آمار باید به صفر برسد.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به این که در چهار ماهه نخست امسال تمام آیتم‌های جرم استان کاهشی بوده مگر در حوزه تصادفات رانندگی که آمار آن پنج درصد افزایش را نشان می‌دهد تصریح کرد: ۳۱ درصد جرایم استان را تصادفات، ۲۰ درصد جرائم را نزاع و درگیری و ۱۵ درصد از جرایم استان را جرم سرقت تشکیل می‌دهد.

سردار سرتیپ دوم رحیم جهانبخش با تاکید بر این که آذربایجان غربی جز سه استان اول امن کشور است گفت: امسال در حوزه نزاع و درگیری ۴ درصد، سرقت ۱۴ درصد، جرایم مالی ۵ درصد، جرائم ضد امنیت عمومی زیر یک درصد، قتل ۲ درصد، خودکشی ۶ درصد و شرارت ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشتیم.

او با اشاره به این که آمار خفتگیری در استان صفر است تصریح کرد: تمام قتل‌ها و حتی پیچیده‌ترین قتل‌ها در استان در مدت زیر سه روز کشف می‌شود.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با بیان این که در مدت ۱۵۰ روز نخست امسال در حوزه آمار سرقت‌های منازل ۲۵ درصد کاهش داشته‌ایم تصریح کرد: علت این امر در کشف سریع سرقت‌ها است و از سویی برخی از سارقان با حکم قضایی دستشان قطع شد که موجب بازدارندگی سرقت‌ها در استان می‌شود.

رتبه نخست آذربایجان غربی در کشف کیفی جرائم فضای مجازی

سردار سرتیپ دوم رحیم جهانبخش با اشاره به این که در حوزه فضای مجازی استان از لحاظ کشف کیفی جرائم رتبه نخست کشوری را از آن خود کرده است خاطرنشان کرد: امسال ۱۱ میلیارد و‌۵۰۰ میلیون تومان در حوزه کلاهبرداری‌های اینترنتی به صاحبان مال، بازگردانده شده و ۹۴ درصد جرایمی که در فضای مجازی اتفاق افتاده توسط پلیس کشف شده است.

او ادامه داد: از اول امسال تا به حال بالای پنج هزار و ۳۰۰ معتاد متجاهر در سطح استان جمع آوری شده و جز استان‌های هستیم که بالاترین عملکرد را در حوزه مبارزه با مواد مخدر داشتیم.