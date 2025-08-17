به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مسابقات تیم رم برابر نئوم عربستان با تساوی ۲ – ۲ متوقف شد. برای رمی‌ها بریان کریستانته در دقیقه ۲۵ و ماتیاس زوله ۳۲ گلزنی کردند. لاتسیو نیز با ۲ گل بر آترومیتوس یونان غلبه کرد، بولونیا ۲ – ۴ از اوفی کرت یونان شکست خورد، اینتر با ۲ گل برابر المپیاکوس یونان به پیروزی رسید که برای اینتر فدریکو دی مارکو در دقیقه ۱۶ و مارکوس تورام ۵۳ گلزنی کردند. یوونتوس نیز ۲ – ۱ از سد آتالانتا گذشت. برای یووه جاناتان دیوید و دوآن ولاهوویچ در دقایق ۷۳ و ۷۷ گل زدند.