معاون محیط طبیعی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان از تشدید خشکی تالابهای استان به دلیل تبخیر بالا و کاهش چشمگیر ورودی آب خبر داد و گفت: ورودی آب به تالابها پاسخگوی نیازهای زیست محیطی آنها نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدعادل مولا با اشاره به چالش تالابهای استان از ابتدای تابستان تاکنون گفت: مشکل عمده تالابها تبخیر بسیار بالاست و بهدلیل گرمی هوا، تبخیر در تالابهای استان به بیش از ۲۷ درصد رسیده که همین مساله خشکی تالابها را بیشتر کرده است.
وی با بیان اینکه ورودی آب به تالابهای استان کم است توضیح داد: آب تالاب هورالعظیم از رودخانه کرخه تامین میشود که ورودی آن حدود ۲ تا سه مترمکعب بر ثانیه و بسیار ناچیز است، در حوزه تالاب شادگان نیز ورودی حدود چهار مترمکعب بر ثانیه از طریق رودخانه کارون وجود دارد.
معاون محیط زیست خوزستان بیان کرد: ورودیهای فعلی به تالابهای استان پاسخگوی حقابهای که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست محاسبه شده نیست.
وی خاطرنشان کرد: دمای بسیار بالا، عدم ورود آب و تبخیر زیاد، چالشهایی برای تالابها ایجاد کرده است که در صورت عدم رهاسازی آب، این چالشها تداوم خواهد داشت.
مدیریت نامناسب آب در بالادست تالابها
مولا با انتقاد از مدیریت نامناسب منابع آب از سوی سازمانهای متولی بیان کرد: آبی که از بالادست رهاسازی میشود، در شهرهای مختلف برای کشاورزی مصرف میشود و نظارت کافی از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان و سازمان آب و برق خوزستان بهعنوان متولی وجود ندارد؛ همین امر باعث شده آبی به تالابها نرسد.
این مقام مسئول به وضعیت آتشسوزی در تالاب هورالعظیم اشاره کرد و گفت: در بخش ایرانی این تالاب، آتشسوزی بهصورت مقطعی در برخی مخازن وجود دارد که تحت کنترل است، اما در بخش عراقی تالاب، آتشسوزیها دائمی و گسترده است و تا زمانی که عراق سهم آب خود را رهاسازی نکند، این روند ادامه خواهد داشت.
وی به اقدامات ایران برای مهار آتشسوزی در بخش عراقی هورالعظیم از جمله اعزام هواپیمای آبپاش اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دود ناشی از آتشسوزی بخش عراقی تالاب به ایران وارد میشود و مشکلاتی برای مردم ایجاد میکند.
معاون محیط زیست خوزستان حل مشکل تالاب هورالعظیم را منوط به ورود آب دانست و گفت: در وضعیت فعلی روند خشکی تالاب ادامه دارد؛ یا باید منتظر بارندگی باشیم یا اینکه سازمان آب و برق خوزستان مدیریت درستی اعمال کند تا آب بهصورت موجی و به میزان زیاد وارد هورالعظیم شود که این کار با توجه به عبور رودخانه کرخه از چند شهر کشاورزی دشوار است.
مولا با اشاره به اهمیت مدیریت آب در بالادست گفت: ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اقداماتی مانند ایجاد دریچه، سیلبند، زیرگذر و... تلاش کرده نگهداشت آب در مخازن افزایش یابد، اما مدیریت اصلی آب در بالادست در اختیار وزارت نیرو است.
وی تصریح کرد: میزان آبگیری در تالابها زیر ۵۰ درصد است و شرایط برای تالابها بحرانی است؛ چراکه اگر آب وارد نشود، مشکل تالابها دوچندان خواهد شد.