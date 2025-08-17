یاوه گویی‌های اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره ایران و وعده حل مشکلات کشور، دستمایه خنده و تمسخر دریانوردان و صیادان هرمزگانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ غلام صیاد کهنه کار در اسکله پشت شهر بندرعباس با تمسخر جمله من در کنار شما هستم نتانیاهو گفت: ما صیادان نمی‌خواهیم جنایتکاری اشغالگر و کودک کش مانند نتانیاهو کنارمان قرار گیرد و درصورت رودررویی، وی را به آب‌های گل آلود دریا آغشته کرده و تحویل مردم غزه می‌دهیم.

بیشتر بخوانید؛ گرسنگی مردم غزه نماد سرشکستگی سازمان ملل است

محمد رضا جوانی که کارش نصب کولر گازی روی شناور‌های سنتی است هم افزود: سخنان نتانیاهوی صهونیست آنقدر واهی است که حتی ارزش پاسخ دادن هم ندارد.

شماری از اعضای اتحایه تعاونی صیادان اسکله پشت شهر بندرعباس نیز سخنان نتانیاهو را درباره مردم ایران، غلط زیادی عنوان کردند.