به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، محمد دادرس با اشاره به اینکه آسمان گیلان هم اکنون ابری و مه آلود است و در بعضی مناطق بارش باران گزارش شده است گفت: این سامانه بارشی و خنک از اواخر وقت امروز از استان خارج می‌شود.

وی همچنین افزود: در ۲۴ ساعت گذشته آبکنار بندرانزلی با ۳۳ میلی متر بارندگی، بیشترین بارش باران را به نام خود ثبت کرد.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا ۲ روز آینده جوی غالبا پایدار در استان مستقر است گفت: در این مدت افزایش دمای نسبی هم پیش بینی شده است.

محمددادرس افزود: امروز دریا با ارتفاع موج یک متر برای فعالیت‌های دریایی و شنا نامناسب است.

وی گفت: در شبانه روز گذشته جیرنده رودبار با دمای ۱۵ درجه سلسیوس خنک‌ترین و لوشان با دمای ۳۰ درجه سلسیوس گرمترین مناطق گیلان بودند.

مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: هم اکنون دمای هوا در رشت مرکز استان ۲۴ درجه سلسیوس و رطوبت این شهر ۹۰ درصد است.

فیلم : امامزاده ابراهیم شفت