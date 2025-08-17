پخش زنده
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با اشاره به ضرورت پویایی و رقابتپذیری در بازار، تاکید کرد که ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار هزینهای و تعرفه بخش خدمات ارتباطی برای آینده این صنعت حیاتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی حکیم جوادی رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص موضوع تعرفه خدمات ارتباطی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فرسودگی تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات، ایجاد تغییرات در ساختار هزینهای و تعرفهای این بخش ضروری و لازم است.
وی افزود: با توجه به تورم سالهای اخیر و مستهلک شدن زیرساختها و تجهیزات، بازنگری در تعرفهها امری اجتنابناپذیر است. برخی از بخشها این فرآیند را آغاز کردهاند، اما برای تداوم فعالیت و بازسازی امکانات موجود، این تغییرات باید فراگیرتر شود.
حکیمجوادی در پایان تاکید کرد: برای ارائه خدمات بهتر و جلب رضایت مردم، نظارت و اصلاح تعرفهها امری ضروری است؛ در غیر این صورت، ارائه خدمات مؤثر در این حوزه امکانپذیر نخواهد بود.