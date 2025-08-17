پخش زنده
وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر نقش بیبدیل جوانان در پیشرفت کشور، خواستار بازتعریف جایگاه آنان در حکمرانی و تقویت اعتماد متقابل میان حاکمیت و نسل جوان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در هشتاد و سومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان، با اشاره به اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی در مسیر استقلال و مقابله با استعمار، سرمایه اجتماعی جوانان را بزرگترین پشتوانه کشور برای تحقق این آرمانها دانست و بر لزوم تقویت هرچه بیشتر آن تأکید کرد.
وزیر ورزش و جوانان، حوزه جوانان را فرابخشی و پیچیده خواند و عوامل متعددی از خانواده و مدارس گرفته تا دانشگاهها، روحانیت و حتی فضای مجازی را در سرنوشت آنان دخیل دانست. او با تأکید بر لزوم جبران ضعفهای گذشته، خواستار طراحی سازوکارهای جدید برای استفاده بهینه از توانمندیهای جوانان شد.
دنیامالی با استناد به تأکیدات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، و رهبر معظم انقلاب، مبنی بر ضرورت تربیت و بهکارگیری صدها مدیر جوان مؤمن و متخصص برای آینده کشور، اظهار داشت: “این نگاه راهبردی باید در تمامی دستگاهها نهادینه شود و جریان حکمرانی، زمینه حضور آزادانه و بدون ترس جوانان را برای بیان نقد و گلایه فراهم کند.”
وی تقویت فعالیتهای داوطلبانه جوانان را امری حیاتی دانست و خاطرنشان کرد: “نگاهها به بسیج باید به عنوان یک ظرفیت جوانمحور بازتعریف شود، چرا که بسیج تجلی عنصر جوانی و مشارکت اجتماعی است. با تقویت این دیدگاه، بسیاری از بحرانها با توان جوانان مدیریت خواهد شد.” او به نقش مؤثر جوانان در جریان دفاع ملی اخیر در حوزههای اجتماعی و امنیتی اشاره کرد و بر لزوم همافزایی دستگاهها برای تقویت ظرفیت داوطلبانه جوانان در مواجهه با بحرانهای احتمالی آینده تأکید ورزید.
در بخش دیگری از سخنانش، دنیامالی بر اهمیت اندیشهورزی و آگاهی جوانان تأکید کرد و بیان داشت که جوان مجهز به تفکر و شناخت، مسیر صحیح خود را خواهد یافت. وی همچنین بر نقش حیاتی ارتباط مؤثر با جوانان توسط روحانیون، اساتید دانشگاه و مسئولان تأکید کرد و گفت: “برقراری ارتباط عاطفی، نخستین گام برای شنیده شدن و سپس پذیرش گفتوگو و راهنمایی است.”
وزیر ورزش و جوانان در پایان سخنان خود با اشاره به اعتماد به جوانان در دوران دفاع مقدس، احیای مجدد این اعتماد را برای نسل جوان امروز ضروری دانست و بار دیگر تأکید کرد که سرمایه اجتماعی جوانان، بزرگترین پشتوانه کشور در مسیر تحقق استقلال و پیشرفت است.