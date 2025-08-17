به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مهتاب باغبان مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب شرکت آبفای استان تهران گفت: استانداردهای پساب خروجی از تصفیه خانه های فاضلاب در سراسر کشور و بخصوص در تهران باید رعایت شود ،یکی از استانداردهای سازمان حفاظت محیط‌زیست است که آنها در حقیقت ابلاغ شده و ما بر مبنای آنها باید که پساب تصفیه‌خانه ها را مورد سنجش قرار دهیم.

وی ادامه داد: پساب تصفیه‌خانه براساس استانداردهای محیط‌زیست ۵۳ پارامتر را باید رصد،نمونه برداری،پایش و تحلیل کنیم و آن را مبنای قضاوت کیفیت پساب قرار دهیم ،در حال حاضر آزمایشگاه مرجع آب و فاضلاب استان تهران هر ۵۳ پارامتر را توانایی انجام آزمون آن را دارد و مورد پایش قرار می دهد به طوری که بیش از ۶۵ مورد هم را توانایی نمونه برداری از پساب را دارد.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب شرکت آبفای استان تهران تصریح کرد: به طوری که آزمایشگاه های مرجع پساب تصفیه شده را مورد بررسی قرار می دهد خود تصفیه‌خانه های فاضلاب هم دارای آزمایشگاه های محلی هستند که بر حسب نیاز به صورت مداوم و منظم آزمایشات را انجام می دهند.