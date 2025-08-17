معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد تجویز آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های پزشکی بیهوده است، گفت: طرح پزشکی خانواده در مرحله اول برای ۳۰ میلیون روستایی و ساکنین شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت در برنامه روی خط خبر شبکه خبر با اشاره به طرح پزشکی خانواده در کشور، بیان کرد: شروع این طرح به دهه ۸۰ برمی‌گردد و در روستا‌ها شروع شد و در آن دهه درصد روستائیان نسبت به شهر‌ها قابل‌توجه بود.

وی ادامه داد: به ازای هر ۷۰۰ نفر یک بهورز انتخاب شد و یک مرکز بهداشتی در روستا تعیین و یک تیم سلامت مستقر شد، اما قرار بود نظام شبکه یکپارچه و به هم وصل باشد.

معاون بهداشت با اشاره به اینکه سطح یک در روستا کامل شد، اما در شهر‌ها ناقص ماند، گفت: در سطح یک یعنی همان مراکز بهداشت و درمان بیماران به سطح ۲ یعنی کلینیک‌های تخصصی ارجاع داده شوند و پیش‌بینی می‌شد ۸۰ درصد خدمات در سطح یک و ۱۵ درصد در کلینیک‌ها و نهایتاً ۱۰ در صد در بیمارستان‌ها اتفاق افتد.

رئیسی با بیان اینکه استان‌های فارس و مازندران به‌صورت پیشرو شروع به کار کردند، افزود: سطح یک اجرا شد، اما سطح دو به‌خوبی انجام نشد؛ چون زیر ساخت‌های لازم وجود نداشت و بایدسیستم الکترونیکی و یکپارچه باشد تا در سطح دو سوابق بیمار برای پزشک قابل روئیت باشد، اما اتفاق نیفتاد و مردم نیز به متخصص مراجعه می‌کردند.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی و منابع مالی پایدار در افزایش بهره لازم از طرح، بیان کرد: سرانه هر فرد برای اجرای طرح رشدی نداشت و عملاً فقط سطح یک باقی ماند و سطوح ۲ و ۳ ناتمام ماند.

معاون بهداشت با بیان اینکه عملاً پزشکی خانواده هنوز اجرا نشده است، تصریح کرد:واقعیت این است که بر اساس اسناد بالادستی نظام ارائه خدمات سلامت ما نیازمند نظم دوباره است.

رئیسی با بیان اینکه اکنون همه مانند پزشکان، پرستاران و مردم از این سیستم ناراضی هستند، ابراز کرد: تفاوتی که این دوره دارد این است که اراده سیاسی قوی برای اجرای طرح پزشکی خانواده وجود دارد؛ به‌طوری که رئیس‌جمهور بیش از ۶ جلسه برای این طرح در وزارت بهداشت شرکت کرده است.

معاون بهداشت وزیر بهداشت با بیان اینکه منابع پزشکی خانواده از یک درصد ارزش‌افزوده است، ادامه داد: تا زمانی که این شرایط آماده نشود وارد این کار نمی‌شویم و با سازمان برنامه هماهنگ شدیم تا در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر که بیش از ۳۰ میلیون نفر هستند طرح یاد شده اجرا شود؛ با این هدف که کسی که در روستا و منطقه محروم زندگی می‌کند با احترام خدمات دریافت کند.

رئیسی با اشاره به تجارب نظام ارجاع در کشور‌های جهان، افزود: در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد آزمایش‌ها و عکس‌های مربوط به بیماری‌ها بی‌مورد است و حدود ۳۰ درصد دارو‌های تجویز شده را می‌توان با دارو‌های قیمت پایین‌تر و موثر‌تر جایگزین کرد. وی یادآور شد: گذاشتن و قراردادن و ادغام خدمات بالینی در سامانه‌ها باید صورت گیرد و به‌این‌ترتیب باید توضیح لازم برای تجویز دارو و آزمایشات وجود داشته باشد.

رئیسی ادامه داد: در طرح پزشکی خانواده میزان پرداختی برای ویزیت بیماران نصف و برای بستری افراد رایگان خواهد بود، اما اگر فرد خواسته باشد خارج از نظام ارجاع درمان شود باید هزینه را بپردازد.

وی تصریح کرد: اولویت اول ما در پذیرش بیماران نزد پزشکان مراجعه‌کنندگان از مسیر نظام ارجاع است.

معاون بهداشت وزیر بهداشت با اشاره به نقش بیمه‌ها در درمان بیماران، اظهار کرد: یکی از مشکلات داشتن بیمه‌های پراکنده است و سازمان بیمه نداریم که همه اینها متمرکز باشند.

رئیسی ادامه داد: بیمه‌های پایه ما هنوز دچار اشکال هستند و بسیاری خدمات که باید در بیمه پایه باشد در بیمه مکمل ارائه می‌شود. تا زمانی که منابع قابل‌اتکا نباشد نمی‌توانیم طرح را اجرا کنیم. البته به‌تدریج از دانشگاه‌های مختلف و از روستا‌ها طرح پزشکی خانواده را شروع می‌کنیم.

معاون بهداشت وزیر بهداشت متذکر شد: این کار و ساماندهی نوبت‌گیری و روند مشخص درمان، پیش‌بینی شده و هزینه درمان در یمارستان‌ها برای بیماران از طریق نظام ارجاع رایگان می‌شود.