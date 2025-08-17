معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر نقش‌آفرینی محوری جوانان در لحظات حساس کشور، از رشد قابل‌توجه سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان و جذب بیش از ۲۶ هزار داوطلب در شبکه نوپای «ایران یاران جوان» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، در هشتاد و سومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان که با حضور دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان برگزار شد سرمایه اجتماعی جوانان را بزرگ‌ترین پشتوانه نظام مقدس جمهوری اسلامی توصیف کرد. وی با اشاره به تحولات اخیر کشور، تصریح کرد که برخلاف موج‌سواری رسانه‌های بیگانه، جوانان ایران با غیرت و هوشمندی پای کشور ایستاده‌اند و در بزنگاه‌های حساس، همچون گذشته، نقش‌آفرین بوده‌اند.

رحیمی در این نشست، گزارشی جامع از وضعیت مشارکت اجتماعی جوانان و برنامه‌های آتی شبکه «ایران یاران جوان» ارائه کرد. وی با اشاره به آمار رو به رشد ثبت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) حوزه جوانان، اعلام کرد: «در حال حاضر حدود ۴۵۰۰ سمن جوانان در کشور به ثبت رسیده‌اند که نرخ ثبت آن‌ها در یک سال اخیر ۳۷ درصد رشد داشته است؛ وی تصریح کرد: «۴۷ درصد از این سمن‌ها میانگین سنی بالای ۳۰ سال دارند و به سقف ۳۵ سالگی که معیار فعالیت در حوزه جوانان است، نزدیک می‌شوند. این موضوع زنگ خطری جدی است و ما باید برای جذب نیروهای جوان‌تر از مدارس و دانشگاه‌ها برنامه‌ریزی هدفمندی داشته باشیم.»

معاون امور جوانان وزارت ورزش در ادامه به تجربه ملی ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: «با تأکید و تدبیر وزیر ورزش و جوانان بر نقش‌آفرینی سمن‌ها، ما از این بحران، فرصتی طلایی برای سازماندهی جوانان داوطلب خلق کردیم.» وی افزود: «بر همین اساس، شبکه مردم‌نهاد «ایران یاران جوان» شکل گرفت که هدف آن، ساماندهی ظرفیت‌های داوطلبانه جوانان در حوزه‌های امداد و نجات، حمایت اجتماعی، مشاوره، خدمات عمومی و فعالیت‌های فرهنگی است.»

رحیمی با تشریح ساختار این شبکه، از تشکیل ۱۱ کمیته تخصصی از جمله تشکیلات، سلامت اجتماعی و خانواده، ازدواج و حمایت روانی، رسانه و افکار عمومی، معیشت، امداد و نجات و فناوری اطلاعات خبر داد. وی با ابراز خرسندی اعلام کرد: «امروز مفتخریم که ۲۶ هزار و ۳۰۰ جوان داوطلب با انرژی و شور، به عضویت این شبکه درآمده‌اند. ساختار مدیریتی این شبکه، شامل دبیر و شورای مرکزی، در تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها نیز شکل گرفته و شیوه‌نامه اجرایی آن نیز تدوین و ابلاغ شده است.»

معاون امور جوانان، تثبیت ساختار، آموزش نیروها، ایجاد هویت سازمانی و برنامه‌ریزی برای تأمین لباس و نشانه‌های مشترک را از مهم‌ترین اقدامات فاز نخست «ایران یاران جوان» دانست. وی با تأکید بر رویکرد کاملاً مردم‌نهاد این شبکه، اظهار داشت: «این شبکه با هدف تقویت فرهنگ کار داوطلبانه و عام‌المنفعه فعالیت می‌کند و در کنار ظرفیت‌های ارزشمند بسیج و هلال‌احمر، فرصتی را برای هر جوانی، فارغ از هر گرایش فردی و اجتماعی، فراهم می‌آورد تا در فعالیت‌های عام‌المنفعه مشارکت کند.»

رحیمی در ترسیم افق آینده این شبکه گفت: «در گام بعدی، شبکه «ایران یاران جوان» می‌تواند وارد فعالیت‌های اقتصادی نیز بشود تا اعضای سمن‌ها به عنوان سهامداران یک شرکت جوان‌محور، پروژه‌های حوزه جوانان را خودشان مدیریت و اجرا کنند.»

وی بار دیگر تأکید کرد که سرمایه اجتماعی جوانان، بزرگ‌ترین پشتوانه نظام است و افزود: «وظیفه ماست که این ظرفیت ارزشمند را تقویت کنیم و پیام قدردانی حاکمیت از مشارکت بی‌دریغ جوانان را به جامعه برسانیم.»

رحیمی در پایان سخنان خود، شبکه «ایران یاران جوان» را «نهالی» خواند که در دولت وفاق کاشته شده و ابراز امیدواری کرد که با حمایت و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌ها، این نهال به درختی تنومند و پربار در عرصه مشارکت‌های اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه جوانان تبدیل شود.