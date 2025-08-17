پخش زنده
مردم قدر شناس تکاب با حضور در محلههای مختلف شهر با برگزاری یادواره محله محور یاد و نام شهدای محلات را گرامی میدارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: زنده نگهداشتن یاد و نام شهدا به لطف خون سرخ این عزیزان در تکاب به گونهای تبیین شده که هر شب شاهد درخشش نام و یاد شهدا در محلات مختلف شهرستان هستیم.
سرهنگ کرامتی افزود: این برنامه مقدمهای است برای برگزاری اجلاسیه نهایی شهدای شهرستان که در آینده برگزار خواهد شد.
یوسف مؤمنی فرزند شهید حسین مؤمنی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: شهید حسین مؤمنی در سال ۱۳۶۱ بدست گروهک تروریستی دموکرات در منطقه تکاب به فیض شهادت نائل شد.
وی گفت: شهید مؤمنی عاشق امام حسین (ع) و پیرو راه امام و ولایت بودند و ما را توصیه به پیروی از ولایت و پشتیبانی از نظام و انقلاب میکردند.
علی فلاح مدیر هیئت محبان الزهرا (س) بانی برگزاری این یادوارهها نیز گفت: تا کنون و طی سال جاری ۴۹ یادواره محله محور برگزار شده است.
فلاح افزود: تا پایان ماه صفر در نظر داریم تعداد یاد وارهها را به ۶۰ یادواره محله محور شهدا ارتقاء داده و یاد و نام شهدای شهرستان را گرامی داریم.