به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، ابراهیم کیانی در نشست خبری گفت: در سال ۱۴۰۱، هفت هزار و ۴۲۸ نفر، در سال ۱۴۰۲، ۱۳ هزار و ۵۰۸ نفر و در سال ۱۴۰۳، ۹ هزار و ۸۵۲ نفر از طریق آزمون پذیرفته شدند.

وی افزود: پذیرفته شدگان در این سه سال، به اندازه ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته بوده است.

سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های های وکلای دادگستری ایران همچنین گفت: مهلت نام نویسی در آزمون وکالت کانون‌های وکلا یک هفته تمدید شده است.

همه ساله نام نویسی در آزمون از ۲۳ تا ۳۰ شهریور بود، اما امسال مهلت نام نویسی از ۲۳ شهریور تا ۷ مهر خواهد بود.

وی علت این اقدام را فارغ‌التحصیلی برخی دانشجویان حقوق در مهر ماه بیان کرد و گفت: برای اینکه این متقاضیان بتوانند در آزمون شرکت کنند، مهلت نام نویسی، یک هفته افزایش یافت.

دفترچه در اواخر شهریور منتشر و درخصوص مواد امتحانی نیز تا پنجشنبه هفته آینده اعلام خواهد شد.