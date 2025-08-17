رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، از آغاز اجرای طرح ملی تدوین اسناد حرفه‌ای مهارت‌های اقتصاد رقومی خبر داد و گفت: این اقدام گامی مهم در مسیر تربیت نیروی انسانی متخصص برای اقتصاد دیجیتال کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ لیلا محمدی رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به امضای تفاهم‌نامه مشترک میان وزارت ارتباطات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فروردین‌ سال جاری گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، یکی از تکالیف اصلی تدوین استاندارد‌های شایستگی، ارزشیابی و آموزش برای فناوری‌های نوظهور است که در چارچوب بند "ت" ماده ۶۶ برنامه هفتم توسعه پیگیری می‌شود. این بند بر آموزش و تربیت حداقل ۵۰۰ هزار نفر نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه تأکید دارد.

وی افزود: بخشی از اجرای این تکلیف قانونی در قالب برنامه "ایران دیجیتال" بر عهده سازمان فناوری اطلاعات است و بخش دیگر را سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای بر عهده دارد.

محمدی گفت: برای آنکه این آموزش‌ها بر اساس یک چارچوب مشخص انجام شود، پژوهشگاه ارتباطات تدوین اسناد حرفه‌ای در پنج حوزه اینترنت اشیا، رایانش ابری، بلاکچین، واقعیت مجازی و افزوده و امنیت سایبری را در چارچوب تفاهمنامه مورد اشاره در دستور کار قرار دارد.

رییس پژوهشگاه ارتباطات افزود: تاکنون پنج نقشه توسعه حرفه و پنج تحلیل حرفه برای این فناوری‌ها تهیه و به سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای ارائه شده است و در ادامه نیز استاندارد‌های شایستگی، ارزشیابی و آموزش تدوین خواهد شد تا مهارت‌های مشاغل منتخب هر حوزه به‌صورت نظام‌مند و متناسب با نیاز‌های بازار کار آموزش داده شود.

محمدی با اشاره به هم‌افزایی میان نهاد‌های مسئول آموزش و توسعه منابع انسانی خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌ها، این پروژه تاکنون به تحقق بخشی از اهداف میانی دست یافته و علاوه بر ارتقای جایگاه پژوهشگاه، زمینه‌ساز گام‌های اثرگذار بعدی برای توسعه مهارت‌های آینده کشور خواهد بود.