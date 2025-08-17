انواع کالا‌های بدون مجوز به ارزش ۳۲ میلیارد ریال در شهرستان مهر کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ نصراله دهقان فرمانده انتظامی مهر گفت: در طرح مبارزه با قاچاق ماموران پلیس این فرماندهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در جاده، ۲ دستگاه سواری و وانت شوتی حامل بار را شناسایی و با رعایت حقوق شهروندی آنها را متوقف کردند.

او افزود: ماموران پلیس در بازرسی از خودرو‌های توقیف شده، ۴۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه نوکیا، ۱۳۰ دستگاه پاوربانک، ۸۵۰ دستگاه انواع ساعت مچی، ۶۰ دستگاه چراغ لایت، ۶۰ دستگاه اسپیکر، ۲۲ عدد سیلندر گاز کولر و انواع نوشیدنی بدون اسناد گمرکی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مهر با بیان اینکه در این خصوص ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به ادارات تعزیرات حکومتی معرفی شدند، گفت: کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه را ۳۲ میلیارد ریال برآورد کردند.