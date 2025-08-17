رزمایش سراسری سنجش آمادگی پایگاه های مقاومت سپاه حضرت عباس علیه السلام استان اردبیل ۲۷ مرداد، با هدف خود ارزیابی پایگاه های مقاومت بسیج مساجد و محلات در مقابله با جنگ ترکیبی دشمنان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلسه هماهنگی رزمایش سراسری سنجش آمادگی پایگاه های مقاومت سپاه حضرت عباس علیه السلام استان برگزار شد.

استاندار اردبیل با بیان اینکه مشارکت‌گرایی، رویکرد مطالبه‌گری را نظام‌مند می‌کند، گفت: مشارکت اقشار مختلف مردم در مسائل مرتبط با محلات، حس مسؤولیت اجتماعی را تقویت می‌کند.

مسعود امامی یگانه با بیان اینکه دشمن با ابزار رسانه‌ای و فکری به‌دنبال تزریق حس بی‌تفاوتی به نسل جدید است، اظهار کرد: توسعه و بهبود محلات و حل مشکلات به شیوه مشارکت عمومی، حس تعلق و تاب‌آوری در محلات را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه محلات به‌عنوان سلول‌های مرکزی جامعه باید مشکلات خود را شناسایی و رفع کنند، افزود: مساجد محور اصلی تصمیم‌گیری و ارتقای معنوی در محلات هستند و دستگاه‌های اجرایی نیز نقش پشتیبان دارند.

استاندار اردبیل همچنین اصلاح الگوی مصرف، توسعه فضا‌های آموزشی و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر را از اولویت‌های مهم برنامه‌های محله‌محور برشمرد.

سردار غلامحسین محمدی‌اصل فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل نیز در این نشست گفت: در راستای اعتلا و ارتقای وضعیت محلات، رزمایش سراسری پایگاه‌های مقاومت بسیج با محور‌های مختلف روز دوشنبه ۲۷ مرداد در استان اردبیل برگزار می‌شود.