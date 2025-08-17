پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد، تعدادی از محصولات غذایی فرآوریشده به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی و عدم انطباق با ضوابط ایمنی، غیرمجاز شناخته شدهاند.
آلوچه و لواشک میوهای – ترشینه ، لواشک – ترش کام ، لواشک – شاهدانه ، آلوچه و آلبالو بستهبندی شده – صارم ، لواشک – آی چیچک ، آلوچه و لواشک – دردانه سالار ، لواشک سیخی – لاریسا ،مربای گل محمدی – اوریتان، مزه زردآلو – ائلشن ، میوه فرآوری شده (زغالاخته و زردآلو) – کیمیاترش و لواشک – بهارنگ از جمله این محصولات بدون مجوز هستند.
این فرآوردهها فاقد مجوز رسمی از سازمان غذا و دارو بوده و احتمال آلودگی یا استفاده از ترکیبات ناسالم در تولید آنها وجود دارد. مصرف این اقلام میتواند تهدیدی برای سلامت مصرفکنندگان باشد.
سازمان غذا و دارو از معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی خواست نسبت به شناسایی، پیگیری و جمعآوری این فرآوردهها اقدام و گزارش آن را به اداره کل ارسال کنند.
همچنین از مردم خواسته شده در صورت مشاهده این محصولات، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی اطلاع دهند.