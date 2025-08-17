به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، هدف از برگزاری این دوره سه‌روزه، توانمندسازی فرماندهان واحد‌های بسیج دانش‌آموزی و آماده‌سازی آنان برای اجرای مأموریت‌های فرهنگی، تربیتی و مقابله با جنگ نرم دشمن در مدارس است.

آیت‌الله شعبانی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان، در آیین افتتاح این دوره با تأکید بر اهمیت حضور جوانان در صحنه‌های علمی و فرهنگی گفت: جوانان بسیجی باید با پرسشگری، خلاقیت و نوآوری در میدان جنگ نرم نقش‌آفرینی کنند.

وی ادامه داد: امروز دشمن تنها در عرصه نظامی فعال نیست بلکه با بهره‌گیری از ابزار‌های نوین همچون فضای مجازی و هوش مصنوعی تلاش دارد ذهن و اندیشه نسل جوان را هدف قرار دهد؛ بنابراین شما دانش‌آموزان باید با تلاش علمی و فکری از حقیقت‌ها دفاع کنید.

در ادامه، سرهنگ کریمی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالحسین (ع)، با اشاره به ویژگی‌های این دوره گفت: دانش‌آموزان شرکت‌کننده از میان صد‌ها نفر انتخاب شده‌اند و حضورشان در این جمع یک افتخار بزرگ است.

در این دوره تلاش شده از بهترین استادان استفاده شود تا نوجوانان با روش‌ها و روش های تربیتی سپاه آشنا شوند و پس از بازگشت به مدارس، بتوانند مأموریت‌های بسیج دانش‌آموزی را به‌خوبی اجرا کنند.

وی با تأکید بر اینکه این دوره یک دوره توانمندسازی و آگاهی‌بخشی است، افزود: مهم‌ترین وظیفه شما دانش‌آموزان مقابله با هجمه‌ها و جنگ نرم دشمن است. فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت‌طلبی باید در مدارس نهادینه شود و انتخاب شما به عنوان یاران ولایت، مسئولیتی سنگین، اما پرفیض است؛ هرچند پاداش مادی ندارد، اما اجر و پاداش معنوی آن در دنیا و آخرت ارزشمند خواهد بود.