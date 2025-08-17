به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، کمال ایزدپناه افزود: این طرح شامل ۱۴ روستا در مجموع با ۹۵۲ خانوار است که ۹ روستا در بخش خلیفان و پنج روستا در بخش مرکزی مهاباد قرار دارند.

او اضافه کرد: با افتتاح این پروژه‌ها، ضریب بهره‌مندی روستا‌های مهاباد از گاز طبیعی به بیش از ۸۷ درصد خواهد رسید.

رییس شرکت گاز مهاباد با اشاره به وجود یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر خط انتقال و توزیع گاز در این شهرستان، گفت: در حال حاضر ۹۰ هزار مشترک از خدمات گازرسانی بهره‌مند هستند که ۷۵ هزار مشترک در شهر و ۱۵ هزار مشترک در روستا زندگی می‌کنند.

ایزدپناه با بیان اینکه هم‌اکنون فصل تعمیر و نگهداری شبکه گاز در جریان است، تأکید کرد: تمامی تجهیزات و زیرساخت‌ها برای تأمین پایدار گاز در فصل سرد سال آماده‌سازی شده است.

وی یادآور شد: در هفته دولت سال گذشته نیز عملیات گازرسانی به هفت روستای محور خلیفان شامل اوزنتاش، کانی‌سیب، قالوی‌زندان، کانی‌میران، خال‌دلیل، میره‌ده و آچی‌دره به بهره‌برداری رسیده بود.

مهاباد با ۲۷۰ هزار نفر جمعیت دارای ۱۹۷ روستا در ۲ بخش مرکزی و خلیفان است.