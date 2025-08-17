به مناسبت فرارسیدن ۲۶ مرداد سالروز بازگشت آزادگان به میهن، از خلبانان آزاده و ایثارگران هوانیروز ارتش تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ به مناسبت فرارسیدن ۲۶ مرداد سالروز بازگشت آزادگان به میهن، از خلبانان آزاده و ایثارگران هوانیروز ارتش تقدیر شد.

این مراسم به مناسبت فرارسیدن ۲۶ مرداد ماه، آیین گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی با حضور امیر سرتیپ دوم قاسم خاموشی فرمانده هوانیروز ارتش و جمعی از آزادگان و ایثارگران در ستاد هوانیروز برگزار شد.

گفتنی است در پایان این مراسم از تعدادی از ایثارگران و آزادگان نیز به نمایندگی از سایرین تقدیر و تجلیل شد.