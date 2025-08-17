به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان خواف، در نشست خبری گفت: ۴۵ میلیارد تومان از اعتبار ساخت این تعداد کلاس درس جدید با پیگیری نماینده مردم در مجلس و ۱۰۰ میلیارد توماننیز به همت اداره‌کل نوسازی مدارس خراسان رضوی تامین شده است .

حمید زنگنه افزود : شهرستان مرزی خواف با دارا بودن ۴۵ هزار و ۳۶ دانش‌آموز پس از تربت‌حیدریه در قطب شهید برونسی، جایگاه دوم تعداد دانش آموز را به خود اختصاص داده است.

وی خاطرنشان کرد: با فعال شدن ۵۲ طرح آموزشی، شهرستان خواف بعد از تبادکان بیشترین طرح را در سطح استان خراسان رضوی دارد. همچنین در حال حاضر ۱۷۵ کلاس درس با کمبود معلم مواجه هستیم که با استفاده از نیرو استخدامی جدید، دانشگاه فرهنگیان و اضافه‌کار برای همکاران برطرف می‌شود.