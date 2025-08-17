به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سکوی «مسیر شناس» با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، دستورالعمل های یادگیری عمیق و ابزار‌های روان‌سنجی، انتخاب رشته را از یک مشاوره عمومی به فرآیندی علمی، شخصی‌سازی‌شده و آینده‌نگر تبدیل کرده است.

محمدعلی اسلامی پور از مسئولان این طرح گفت: «تصمیم‌گیری درباره مسیر تحصیلی و شغلی از جمله پیچیده‌ترین و مهم‌ترین انتخاب‌هایی است که هر فرد در زندگی با آن روبه‌رو می‌شود؛ انتخابی که نه‌تنها آینده شغلی، بلکه کیفیت زندگی، رضایت درونی و رشد فردی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»

وی افزود: در شرایطی که بسیاری از دانش‌آموزان مسیر تحصیلی خود را بر اساس نمرات، فشار اجتماعی یا نظر دیگران انتخاب می‌کنند، انتخاب رشته باید بر پایه شناخت علمی از ظرفیت‌های شناختی، سبک یادگیری، علایق و توانمندی‌های فردی صورت گیرد.

فناوران سکوی مسیر شناس» با ارائه یک روش نوآورانه و داده‌محور، فرآیند استعدادیابی و انتخاب رشته را از حدس و گمان خارج کرده و آن را به تحلیلی دقیق بر اساس روان‌شناسی مدرن و فناوری روز تبدیل کرده‌اند.

این سامانه با ترکیب هوش مصنوعی، الگوریتم‌های یادگیری عمیق و آزمون‌های تخصصی روان‌شناسی، امکان طراحی مسیر تحصیلی و شغلی دقیق و اختصاصی را فراهم می‌کند.

خدمات سکوی در قالب یک تحلیل هفت‌مرحله‌ای ارائه می‌شود که شامل کشف نقاط قوت ذاتی،شناسایی انواع هوش (منطقی، کلامی، حرکتی، بین‌فردی و…)،• تحلیل علایق تحصیلی و شغلی

بررسی ارزش‌ها و ترجیحات شخصی، ارزیابی خلاقیت و نوآوری،تحلیل هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی، شخصیت‌شناسی علمی بر اساس مدل‌های بین‌المللی است.

وی تأکید کرد: این فرآیند نه‌تنها شناخت دقیق‌تری از استعدادها، علایق و توانمندی‌های فرد ارائه می‌دهد، بلکه مسیر‌های تحصیلی و شغلی متناسب با شخصیت و آینده بازار کار را پیشنهاد می‌کند.

فناوران این طرح یادآور شدند: آنچه مسیر شناس را متمایز می‌کند، تصمیم‌گیری صرفاً رتبه‌محور یا ماشینی نیست، بلکه تحلیل‌ها و پیشنهاد‌ها بر اساس داده‌های شخصی‌سازی‌شده و علمی ارائه می‌شوند.

وی در ادامه افزود: با توجه به پیش‌بینی نهاد‌هایی مانند مجمع جهانی اقتصاد و مؤسسه مک‌کنزی، تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۴۰ درصد مشاغل سنتی و تکراری دچار تغییر یا حذف خواهند شد.