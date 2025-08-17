پخش زنده
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در یادداشتی نسبت به مصوبه اخیر شورای عالی اداری مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ درباره تغییرات ساختاری در حوزه وظایف این سازمان انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما اشرفیپور با اشاره به ضرورت وجود «نظام اداری چابک و هوشمند» تأکید کرده است که تصمیم اخیر شورا نه تنها به انسجام و کارآمدی منجر نمیشود، بلکه باعث «بهمریختگی مدیریت منابع طبیعی، پراکندگی وظایف، کاهش بهرهوری و افزایش نارضایتی عمومی» خواهد شد.
وی در این یادداشت هشدار داده است که توزیع وظایف سیاستگذاری و تنظیمگری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری میان سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت جهاد کشاورزی میتواند به فروپاشی نهادی منجر شود که طی سالها بر اساس کار کارشناسی شکل گرفته است.
به گفته معاون امور جنگل، کاهش اختیارات واحدهای استانی به سطح وظایف تصدیگری غیرحاکمیتی، «تنزلی نگرانکننده» محسوب میشود و در عمل، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری را به نهادی ضعیف و پیمانکارگونه تقلیل میدهد.
اشرفیپور همچنین تصریح کرده است که این مصوبه «شتابزده و بدون توجه به الزامات کارشناسی و شرایط محیطی کشور» اتخاذ شده و تنها راهکار پیش رو، لغو آن است.