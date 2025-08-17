بزرگداشت آزادگان در آیین الماس‌های درخشان بزرگداشت آزادگان در آیین الماس‌های درخشان بزرگداشت آزادگان در آیین الماس‌های درخشان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ مراسم بزرگداشت آزادگان با عنوان الماس‌های درخشان در تالار اندیشه حوزه هنری تهران برگزار شد.

این مراسم به مناسبت فرا رسیدن سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، با حضور مهندس سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران و جمعی از آزادگان معزز صبح امروز در تالار اندیشه حوزه هنری تهران برگزار شد.