ستاد انتظامی برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال اطلاعیهای منتشر کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین جلسه ستاد انتظامی برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال امروز با حضور اعضا از نهادهای مختلف در سازمان لیگ فوتبال ایران برگزار شد.
در این نشست در خصوص ساماندهی مناسب سکوها، رفاه حال تماشاگران، نحوه استقرار آنها و همچنین استانداردسازی ورزشگاهها بحث و گفتگو شد و مقرر گردید همه باشگاههای لیگ برتر وظیفه مدیریت، اجرا و نظارت بر نرم افزار بلیت فروشی، سخت افزارهای ورود تماشاگران به ورزشگاه از جمله گیت الکترونیک، دستگاه ایکس ری، شماره گذاری صندلیها را برعهده داشته باشند.
کانونهای هواداران باشگاهها نیز با همکاری یگان ویژه فراجا مسئول نظم دهی و ساماندهی حضور تماشاگران در ورزشگاهها هستند و هر باشگاهی که در دو هفته نخست در اجرای وظایف محوله کوتاهی و اهمال کند پرونده محرومیت از حضور تماشاگر در مسابقات بعدی به ارکان محترم قضایی ارجاع خواهد شد تا شرایط مطلوب حضور تماشاگران در ورزشگاههای خانگی خود را فراهم کند.