مدیر امور اراضی استان آذربایجان غربی از صدور ۱۳ مجوز تغییر کاربری در شهرستان سلماس در چهار ماهه ابتدای سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ صفر حسین زاده گفت: اولویت اصلی امور اراضی، حفظ کاربری اراضی کشاورزی است و از موافقت برای صدور مجوز تغییر کاربری جز در موارد ضروری خودداری میشود.
وی بیان کرد: از ابتدای سال تا پایان تیرماه ۱۴ مجوز تغییر کاربری شامل طرح های اتاق کارگری، دیوار کشی اطراف باغ،پرورش قارچ، دام و طیور و صنایع غیر کشاورزی صادر شده است.
حسین زاده گفت: قبل از موافقت با صدور مجوز تغییر کاربری از محل اجرای طرحها بازدید شده و بررسیهای لازم صورت میگیرد.