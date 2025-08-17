به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با اشاره به ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی گفت: کهگیلویه و بویراحمد ۳۱۷ آزاده و بیش از هزار و ۸۰۰ شهید و همچنین بیش از ۱۲ هزار جانباز در دوران دفاع مقدس تقدیم نظام و انقلاب کرده است.

حجت الاسلام خرمز روز به برنامه‌های پیش بینی شده گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن در استان افزود: به همین مناسبت برنامه‌های مختلفی در استان از جمله همایش پیاده روی خانوادگی، دیدار و سرکشی از خانواده آزادگان و نشست با آزادگان در بیناد شهید برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه ۸۶ هزار نفر از جمعیت استان جامعه ایثارگری هستند اضافه کرد: بعد از پایان جنگ تحمیلی بیش از ۳۹ هزار نفراز اسرای در بند رژیم بعث عراق در سال ۶۹ به میهن بازگشتند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با بیان اینکه نقش مهم استان کهگیلویه و بویراحمد در نبرد‌های مختلف دفاع مقدس بسیار پررنگ وحماسی بود ادامه داد: حدود ۹۸ درصد شهدای کهگیلویه و بویراحمد در دوران دفاع مقدس در خطوط مقدم به شهادت رسیدند که نشان دهنده ولایت مداری، غیرت دینی و بالا بودن روحیه ایثارگری و فداکاری آنان است.