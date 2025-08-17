مدیر خانه گردشگری خوراک یزد: تا ۱۴ شهریورماه، پنج رویداد مهارت محور، با هدف کارآفرینی، عرضه و معرفی خوراک و نوشیدنی اصیل یا نوآورانه در خانه گردشگری خوراک یزد برگزار خواهد شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آرزو عابدی بیان کرد: با برگزاری این رویداد‌ها درصدد هستیم تا ضمن معرفی و عرضه خوراک و نوشیدنی اصیل یزدی، فرهنگ‌سازی برای ترویج استفاده از آنها تداوم یابد.

مدیر خانه گردشگری خوراک یزد افزود: با توجه به اهمیت روزافزون خوراک و نوشیدنی در سفر برای ایجاد تجربه متفاوت آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم مردم یک منطقه و حفظ میراث‌فرهنگی ناملموس، خانه گردشگری خوراک یزد درصدد است با برگزاری رویداد‌ها به این مهم بپردازد و از کارآفرینان، به ویژه افرادی که آموزش‌های لازم در حوزه صنایع غذایی فنی و حرفه‌ای دیده‌اند، حمایت کند.

عابدی هدف از طراحی و برگزاری این رویداد‌ها را جذب نسل جوان به فرهنگ غذای سالم و تشویق ایشان به فعالیت‌های کارآفرینانه در این حوزه عنوان کرد.

وی، اضافه کرد: در نتیجه اجرایی شدن رویداد‌های گردشگری مهارت محور تابستانه خوراک، نه‌تنها گامی در راستای ایجاد پویایی و نشاط اجتماعی برداشته خواهد شد، بلکه ضمن دستیابی به اهداف فرهنگی، اهداف اقتصادی ازجمله کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای افراد توانمند نیز محقق خواهد شد.

مدیر خانه گردشگری خوراک یزد گفت: از دیگر کارکرد‌های این طرح، تولید محتوای درخور و مناسب است. در این راستا، او از همه اصناف مربوطه و علاقه‌مندان به این حوزه، دعوت کرد تا در برگزاری این سری مسابقات همکاری و مشارکت کنند.

حسین دهقان منشادی، مسئول کمیته گردشگری خوراک اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یزد ضمن اعلام حمایت از برگزاری چنین رویدادهایی، بر بررسی علمی و پژوهشی داشته‌های میراث ناملموس خوراک یزدی و ترویج فرهنگ غذا و نوشیدنی سالم از این طریق تأکید کرد.

خانه گردشگری خوراک یزد از اواخر سال ۱۴۰۳ در گذر گل، نبش کوچه خانه لاری‌ها مشغول به فعالیت است و تا به امروز چندین رویداد متنوع در آن محل برگزار شده است.