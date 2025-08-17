به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهدی اعیان منش مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان گفت: با افزایش نیاز به بهینه‌سازی مصرف منابع انرژی و مقابله با پدیده‌هایی مثل قاچاق سوخت، سامانه پایش سوخت به عنوان یک ابزار فناورانه در مدیریت هوشمند سوخت ماشین‌آلات کشاورزی طراحی شده است.

وی افزود: این سامانه، با نظارت بر مصرف واقعی، داده‌محور و شفاف، زمینه‌ساز توزیع عادلانه سهمیه سوخت، کاهش تخلفات و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

مهدی اعیان منش با بیان اینکه تجهیزات کشاورزی شهرستان به دستگاه هوشمند سوخت متصل می‌شوند، گفت: نصب این دستگاه روی تراکتور‌ها در شهرستان از اوایل مرداد ماه آغاز شده است و این عملیات با هدف پایش و نظارت بر میزان سوخت تخصیصی بخش کشاورزی انجام می‌شود و قرار نیست سهمیه‌های تخصصی کاهش یابد.

وی افزود: با توجه به اینکه مشکل تأمین سوخت ادوات کشاورزی از دغدغه‌های اصلی کشاورزان است، با اجرای این طرح و ثبت داده ها، امکان پایش و برنامه‌ریزی بهتر برای مدیریت سوخت، کشت و پشتیبانی از کشاورزان را فراهم می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان تصریح کرد: مبنای تخصیص سوخت میزان کارکرد واقعی و پیمایش تراکتور است و به هر میزانی که سوخت مصرف شود سهمیه سوخت به ادوات تخصیص داده می‌شود.

به گفته اعیان منش؛ این اقدام براساس مصوبه ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز و تفاهم نامه بین استانداری، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اجرایی شده است.

وی با اشاره به وجود ۸۰۰ دستگاه تراکتور فعال در بخش کشاورزی این شهرستان گفت: هزینه نصب جی پی اس بر روی هر دستگاه هفت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده است که توسط یک شرکت دانش بنیان انجام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان بیان کرد: یک بسته تشویقی شامل هزار لیتر سهمیه گازوئیل مازاد، به ۱۰ نفر اول که دستگاه هوشمند را بر روی ماشین آلات کشاورزی خود نصب کنند اهدا خواهد شد.