تا اواخر هفته، شرایط برای انتقال گرد وخاک به استان و کاهش نسبی کیفیت هوا و دید افقی به ویژه در نیمه غربی وجنوبی وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، به گزارش اداره هواشناسی طی پنج روز آینده آسمان در اغلب ساعات صاف همراه با وزش باد در ساعات بعدازظهر پیش بینی می شود.
با توجه به هشدار سطح زرد از فردا با تقویت پر ارتفاع تراز میانی جو، گرمای هوا در طول روز تشدید خواهد شد که این شرایط پتانسیل وقوع آتش سوزی در مراتع وجنگلهای استان را افزایش میدهد.
در شبانه روز گذشته دهگلان با ۸ درجه سانتی گراد و سروآباد با ۴۲ درجه سانتی گراد به ترتیب کمترین وبیشترین دما را ثبت کردند.
دمای شهر سنندج نیز فردا بین ۱۷ تا ۴۱ درجه سانتی گراد در نوسان خواهد بود.