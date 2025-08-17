بدلیل انتقال گردوخاک به استان؛

کاهش کیفیت هوا و دید افقی تا اواخر هفته

تا اواخر هفته، شرایط برای انتقال گرد وخاک به استان و کاهش نسبی کیفیت هوا و دید افقی به ویژه در نیمه غربی وجنوبی وجود دارد.