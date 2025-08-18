اعضای شورای آموزش و پرورش استان سمنان ، تولیدی شدن هنرستان‌ها و تقویت مهارت‌آموزی دانش‌آموزان برای ورود به عرصه های اقتصادی را تصویب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، قاسم شریفی مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در جلسه شورای آموزش و پرورش با اشاره به فعالیت ۱۱۸ هنرستان در هشت رشته تحصیلی گفت: در نیمه نخست امسال ۲۷ هنرستان توانسته‌اند با استفاده از تسهیلات مالی به سمت فعالیت‌های تولیدی حرکت کنند و بسیاری از دانش‌آموزان نیز از طریق مهارت‌آموزی به درآمد رسیده‌اند.

وی افزود: تجهیز کارگاه‌ها و تأمین مواد اولیه از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهوری، برگزاری نمایشگاه‌های فصلی برای عرضه تولیدات هنرستان‌ها و تسهیل صدور مجوز و بازاریابی برای این مجموعه‌ها از جمله تصمیم‌های جلسه امروز بود.

در این جلسه همچنین مقرر شد کارگروهی ویژه با ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود تا موضوع توسعه متوازن آموزشی و ارتقای مهارت‌آموزی را دنبال کند.

محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان نیز با تأکید بر تقویت استعداد‌یابی در مدارس افزود: دانش‌آموزان باید در کنار آموزش رسمی، یک حرفه بیاموزند. تحقق این هدف نیازمند همراهی خانواده‌ها و نیز حمایت دستگاه‌های اجرایی است که باید به دانش‌آموزان به چشم سرمایه‌های آینده نگاه کنند.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های آموزشی می‌تواند در حوزه‌هایی مانند کشاورزی نوین، معماری شهری و روستایی و حتی صنایع مختلف به کار گرفته شود، افزود: برای اثرگذاری بیشتر، لازم است فهرست هنرستان‌های هر شهرستان در اختیار سازمان صمت، جهاد کشاورزی و شرکت شهرک‌های صنعتی قرار گیرد تا پیوند میان هنرستان‌ها و واحد‌های تولیدی و صنعتی شکل بگیرد.