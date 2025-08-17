به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امام جمعه آبادان در بازدید از برخی آزادگان شهرستان آبادان گفت: امروزسالگرد بازگشت آزادگان عزیز به کشور مان در سال ۱۳۶۹ است و در آن روز مردم کشور عزیزمان به خاطر بازگشت آزادگان سرشار از سرور و شادی بودند و به استقبال این عزیزان رفتند.

حجت الاسلام غبیشاوی با بیان اینکه وظیفه داریم هر سال خاطره ورود آزادگان را زنده نگاه داریم افزود: باید در این روز در دیدار با آزادگان از آنها قدردانی کنیم و نباید از آنها و مشکلاتشان غافل شویم.

او با اشاره به اینکه هم اکنون بسیاری از آحاد مردم برای هر نوع دفاع از کشورمان چه با جان و چه با مال خود آمادگی کامل دارند گفت: ما نباید این عزیزانی که در سال‌های گذشته اسیر، شهید و یا جانباز شدند فراموش کنیم، زیرا این بی توجهی انگیزه دیگران برای خدمت رسانی به کشور را کم می‌کند، گرچه این بزرگواران به خاطر رضای خدا زحمت کشیدند و با خدا معامله می‌کنند.

امام جمعه آبادان افزود: ما هم امروزه وظیفه داریم که همچون گذشته در مقابل دشمنان هوشیار باشیم، زیرا ما همیشه دشمن داشتیم، داریم و خواهیم داشت.

امام جمعه و فرماندار ویژه آبادان امروز به مناسبت سالگرد بازگشت آزادگان به دیدار آزادگان سرافراز سلمان بالدی و غلامحسین رهدار رفتند و از آنان قدر دانی کردند.