دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع)، نخستین همایش بینالمللی «هوش مصنوعی و اعتاب مقدسه»، در مشهد برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین همایش «هوش مصنوعی و اعتاب مقدسه»، ٤ و ۵ شهریور ١٤٠٤ با حضور جمعی از متخصصان و پژوهشگران ایرانی و عراقی و همکاری دانشگاه «الکنوز» بصره، در دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع) مشهد برگزار خواهد شد.
دکتر ابراهیم دانشی فر، سرپرست دانشگاه بینالمللی امام رضا در این باره گفت: این همایش فرصتی مغتنم برای تبادل نظر و همافزایی میان متخصصان و ارائهدهندگان راهکارهای نوین هوش مصنوعی برای ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل زیارت در اماکن مقدس است.
وی تأکید کرد: باتوجهبه رشد فزاینده فناوریهای هوش مصنوعی، توجه به کاربرد این ابزارها در بخشهای سنتی و فرهنگی از اهمیت ویژهای برخوردار است، ازاینرو اعتاب مقدسه، بهعنوان مراکز تجمع میلیونی زائران از سراسر جهان، نیازمند راهکارهای نوین برای مدیریت بهتر، افزایش امنیت، ارتقای خدمات و ترویج معارف، هستند.
سرپرست دانشگاه بین المللی امام رضا افزود: چشمانداز اصلی این همایش، درنوردیدن مرزهای دانش هوش مصنوعی و بهکارگیری آن برای ارتقای کیفیت خدمترسانی، مدیریت بهینه منابع و غنای تجربه معنوی زائران است.
«هوش مصنوعی؛ مطالعات بنیادین، فلسفی، اخلاقی و فقهی در عتبات مقدسه»؛ «هوش مصنوعی؛ حکمرانی و آیندهپژوهی در عتبات مقدسه»، «هوش مصنوعی؛ توسعه وقف، نذر و مشارکت مردمی»، «هوش مصنوعی؛ امنیت و دفاع» و «هوش مصنوعی؛ خدمترسانی و مدیریت اماکن متبرکه» محورهای اصلی این همایش هستند.