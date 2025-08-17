به همت میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری مرمت و بازسازی دوحمام تاریخی روستای درجزین و نظام آباد آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، قدمت این دو حمام به دویست سال می‌رسد به گفته علی فتحیان مدیر میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری شهرستان درگزین و رزن بنای روستای نظام آباد به مساحت ۵۰۰ متر مربع است که در سال ۱۳۹۷ ثبت ملی شده و مساحت حمام درجزین نیز به ۴۰۰ متر مربع می‌رسد که این اثر نیز در سال ۱۳۹۷ به ثبت ملی رسیده است.

اعتباری که سال گذشته در نظر گرفته شده بود در مجموع ۱میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان بود که در سال جاری ۱۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است



