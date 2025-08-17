پخش زنده
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۸ پایتخت از اجرای طرح تبلیغاتی صرفه جویی در مصرف آب با مشارکت رانندگان ناوگان تاکسیرانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مجید اردکانی با اشاره به وضعیت ازدیاد مصرف منابع انرژی در اقصی نقاط کشور، این طرح برنامه ریزی و اجرایی شده، اظهار داشت: طرح تبلیغاتی مشتمل بر پوستر صرفه جویی در مصرف آب برای ارتقا سطح آگاهی شهروندان تهیه و با مشارکت رانندگان ناوگان تاکسیرانی به اجرا در آمد.
وی اضافه کرد: پوستر صرفه جویی در مصرف آب بطور گسترده در تعداد بیش از ۳۰۰ دستگاه تاکسی فعال در ایستگاههای ناوگان حمل و نقل عمومی نصب تا با مشارکت شهروندان، کمتر شاهد قطعی این نعمت خدادادی باشیم.