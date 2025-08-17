به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مجید اردکانی با اشاره به وضعیت ازدیاد مصرف منابع انرژی در اقصی نقاط کشور، این طرح برنامه ریزی و اجرایی شده، اظهار داشت: طرح تبلیغاتی مشتمل بر پوستر صرفه جویی در مصرف آب برای ارتقا سطح آگاهی شهروندان تهیه و با مشارکت رانندگان ناوگان تاکسیرانی به اجرا در آمد.

وی اضافه کرد: پوستر صرفه جویی در مصرف آب بطور گسترده در تعداد بیش از ۳۰۰ دستگاه تاکسی فعال در ایستگاه‌های ناوگان حمل و نقل عمومی نصب تا با مشارکت شهروندان، کمتر شاهد قطعی این نعمت خدادادی باشیم.