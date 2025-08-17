پخش زنده
شهردار منطقه ۱۶ گفت: با پیشرفت ۹۸ درصدی عملیات عمرانی، پروژه احداث مخزن بتنی ۱۵۰۰ مترمکعبی در بوستان اندیشه ناحیه ۳ وارد مراحل پایانی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این طرح با هدف تأمین و ذخیرهسازی آب برای فضای سبز منطقه، از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و بهرهبردار اصلی آن مدیریت فضای سبز است.
حسین کاشانیپور شهردار منطقه با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای زیستمحیطی و حفظ منابع آبی گفت: پروژه احداث مخزن بتنی ذخیره آب در بوستان اندیشه از جمله طرحهای اولویتدار منطقه در حوزه خدمات شهری و محیط زیست شهری بوده است که با هدف تأمین پایدار آب آبیاری فضای سبز ناحیه ۳ آغاز شد و خوشبختانه امروز بیش از ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی افزود: این مخزن با ظرفیت ۱۵۰۰ مترمکعب، نقش مهمی در ذخیرهسازی و مدیریت مصرف آب خواهد داشت و موجب ارتقای کیفیت نگهداشت فضای سبز و صرفهجویی در منابع آبی خواهد شد.
شهردار منطقه ۱۶ با بیان اینکه حفظ و توسعه فضای سبز یکی از رویکردهای اصلی مدیریت شهری در این منطقه است، تصریح کرد: تلاش میکنیم با بهرهبرداری کامل از این پروژه در آینده نزدیک، پایداری بیشتری در آبیاری بوستانها و فضاهای سبز منطقه ایجاد کنیم و رضایت شهروندان را در زمینه زیبایی و طراوت محیط شهری افزایش دهیم.
کاشانیپور در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی از اجرای این پروژه، ایجاد زیرساختی پایدار برای تأمین و ذخیره آب مورد نیاز فضای سبز منطقه است. این اقدام علاوه بر مدیریت بهینه مصرف آب و جلوگیری از هدررفت منابع، موجب ارتقای کیفیت نگهداشت بوستانها، افزایش سرسبزی و شادابی محیط شهری و در نهایت جلب رضایت شهروندان خواهد شد. وی تأکید کرد که مخزن پس از تکمیل مراحل پایانی، در اختیار مدیریت فضای سبز قرار میگیرد تا به بهترین نحو مورد بهرهبرداری قرار گیرد.