دو مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز با ۶۴ دستگاه ماینر و بار مصرفی ۵۸۰ آمپر در غرب شهرستان کرج و شهرستان چهارباغ کشف و جمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ،مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز اعلام کرد: با تلاش تیم‌های عملیاتی یک مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز با تعداد ۱۸ دستگاه ماینر و بار مصرفی ٨٠ آمپر از زیرزمین یک واحدتجاری با برق سه فاز از منطقه غرب شهرستان کرج و یک مرکز استخراج غیرمجاز دیگر با تعداد ۴۶ دستگاه ماینر با بار مصرفی ۵٠٠ آمپر و برق غیرمجاز در یک زمین کشاورزی شهرستان چهارباغ کشف شد.

خواجه‌وند گفت: این مرکز بزرگترین مرکز استخراج رمزارز غیرمجاز کشف شده در شهرستان چهارباغ است و با مصرف برق حدود ۵٠٠ آمپر معادل مصرف بیش از ٢۵٠ خانوار را به صورت غیرمجاز مصرف می‌کند.

وی گفت: مصرف مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز موجب بروز مشکل در فرایند تأمین برق پایدار مشترکان می‌شود و با تحمیل فشار و نوسان به شبکه توزیع برق، موجب تضییع حقوق مردم و آسیب به تجهیزات شبکه و وسایل برقی شهروندان می‌گردد.