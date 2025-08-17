پخش زنده
نماینده ولیفقیه در گیلان در مراسم سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی ، با بیان اینکه آزادگان، چراغهای درخشان کشورند؛ صبر و مقاومت آنان را عامل آرامش امروز ملت دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ، آیت الله فلاحتی در مراسم سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی که صبح امروز در تالار مرکزی رشت برگزار شد، با بیان اینکه آزادگان افتخار و چراغهای این کشور هستند، گفت: آسایش امروز کشور مرهون صبر و از خودگذشتگی آزادگان و رزمندگان ما در دوران ۸ سال دفاع مقدس است.
نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید براینکه تا وقتی یک انسان، آزادگی و احساس رهایی از دنیا نداشته باشد، قطعا آزاده نمیشود، افزود: آزادگان با زیست پاک و مؤمنانه، برای رضای خدا ایستادگی کردند و هیچ پاداشی در دنیا در شان و منزلت آنها نیست.
وی با بیان اینکه ترامپ و نتانیاهو شیطان مجسماند و بویی از آزادمردی نبردهاند، گفت: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر و بمباران مردم غزه و جنایات و نسل کشی مردم بی گناه نمونهای از صفت شیطان بودن آنها است.
نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه دشمن به دنبال گل آلود کردن آب و ماهیگیری از آن است، گفت: باید با جهاد تبیین و گفتار و عمل مناسب، مراقب باشیم دشمن از این شرایط علیه دین، مملکت و آینده ما سوء استفاده نکند.
آیت الله رسول فلاحتی همچنین از مسئولان خواست ضمن شنیدن مشکلات و پاسخگویی، تمام توان و تلاش خود را برای خدمت به آزادگان و ایثارگران به کار بگیرند.
محمد رضا احمد سنگری، یکی از نمایندگان مردم شهرستانهای رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن، و مرور خاطرات دوران اسارت خود گفت: آنچه که موجب تحمل و مقاومت ما و دیگر اسرای ایران اسلامی در برابر سختیها و شکنجههای رژیم بعثی عراق در دوران اسارت میشد، عشق به امام (ره)، آزادی و استقلال ایران اسلامی و مردم بود.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان هم در این مراسم با اشاره به ایثارگریهای آزادگان و خانواده هایشان به ویژه همسران و والدین آنها گفت: گیلان ۴۲ شهید غریب اسارت دارد و با داشتن ۲ هزار و ۷۰۰ آزاده، دارای ۶ درصد آزادگان کشور است.
محمد رضا داوطلب با بیان اینکه گیلان به رغم هزار و صد کیلومتر فاصله از جبهههای نبرد حق علیه باطل ۸ هزار شهید، ۲۴ هزار جانباز و در مجموع ۱۳۰ هزار رزمنده و ایثارگر دارد، افزود: مردم گیلان همواره ثابت کردند که در همه شرایط برای دفاع از کشور و نظام در خط مقدم و در میدان حضور دارند و ایستادگی میکنند.
وی همچنین گفت: در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی اخیر نیز ۴۵ نفر از مردم گیلان به شهادت رسیدند.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان همچنین از مسئولان به ویژه نمایندگان مردم در مجلس خواست با وضع قوانین و نظارت بر آن مشکلات ایثارگران را در حوزههای مختلف پیگیری و حل کنند.
شعر خوانی و مرور خاطره از دیگر بخشهای مراسم امروز بود.