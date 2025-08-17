به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۴۴۳ ثوب انواع پوشاک زنانه خارجی به ارزش یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط روغن‌های کشف شده به پرداخت یک میلیارد و ۲۶۶ ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

به گفته نجف زاده شعبه همچنین یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون ریال جزای نقدی از بابت حمل کالای قاچاق اضافی و در مجموع متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۳۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

نجف زاده گفت: ماموران سپاه شهرستان ارومیه محموله قاچاق را حین کنترل خودرو‌های عبوری از یک دستگاه خودروی سواری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.