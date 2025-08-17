به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، همزمان با ۲۶ مردادماه سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی همایش الماس‌های درخشان در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور مسئولان استانی و جامعه ایثارگری در مجمتع فرهنگی بلوط یاسوج برگزار شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این همایش ضمن گرامیداشت ۲۶ مرداد سالروز ورود تاریخی آزادگان به وطن گفت: در برابر فداکاری‌هایی که آزادگان داشتند سر تعظیم فرود می‌آوریم چرا که آزادگان سفیران عزت و سربلندی، و معلمان صبر و استقامت هستند.

یدالله رحمانی خطاب به آزادگان افزود: شما آزدگان نه تنها ناتوان نشدید بلکه با ایمان راسخ خود بر بلندای مقام انسانیت ایستادید و نام ایران را جاودانه ساختید و هر سلول زندان برای شما یک کلاس درس بود و شما گواهید که ایمان از هر بند و زنجیر قوی‌تر است و بازگشت شما به وطن نقطه عطفی بود که امید را در دل ما زنده کرد.

رحمانی با بیان اینکه امروزه وظیفه ما زنده نگه داشتن ایثارگری‌ها آزادگان برای ساختن ایرانی سرفراز است، اضافه کرد: شما آزادگان گنجینه‌های ما هستید و خاطرات شما سرمایه‌های ماست و وظیفه ما مسئولان این است که این خاطرات را زنده نگه داریم.

وی ادامه داد: شما آزدگان همچنین الگویی هستید برای جوانان در درس صبر و استقامت به همین خاطر لازم میدانم از خانواده بزرگ آزادگان که در همه این سال‌ها بار سنگین دوری را به دوش کشیدند قدردانی کنم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خواستار پیگیری مشکلات و درخواست‌های آزادگان شد و گفت: به همه مدیران تاکید میکنم که رسیدگی به کار‌های آزادگان را در اولویت خود قرار دهند.

نماینده رهبر معظم انقلاب در بنیاد شهید کشور هم در این همایش ضمن قدردانی از زحمات و فداکاری‌های آزادگان به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی در این جنگ همانند جنگ سال ۱۹۶۷ در سوریه و مصر، آمده بود که جمهوری اسلامی را از بین ببرد، اما با همدلی و فداکاری‌هایی که مردم در این مدت داشتند نقشه‌های شوم دشمنان نقش برآب شد.

حجت السلام دوست پرور افزود: شما آزادگان، شهدا و جانبازان در دوران دفاع مقدس با همدلی و فداکاری که داشتید توانستید از خاک و ناموس خودتان دفاع کنید و اجازه ندادید یک وجب خاک میهن اسلامی در دست دشمن باقی بماند.

حجت السلام خرمروز مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد نیز هدف از برگزاری این همایش را تجلیل از آزادگان و ترویج فرهنگ ایثار شهادت عنوان کرد وگفت: استان کهگیلویه و بویراحمد ۳۱۷ آزاده را تقدیم این نظام و انقلاب کرده است.

در پایان این برنامه از آزادگان و خانواده‌های آنان تجلیل شد.