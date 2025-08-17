پخش زنده
استاندار تهران از برنامهریزی برای ایجاد شهرک تخصصی پوشاک در این استان خبر داد و گفت: این صنعت به دلیل اشتغالزایی بالا و سازگاری با محیط زیست از اولویتهای استان محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمدصادق معتمدیان در جریان بازدید از یکی از نشانهای تجاری پوشاک در قالب طرح «یکشنبههای صنعتی» با اشاره به جایگاه راهبردی این صنعت در پایتخت، گفت: استان تهران میزبان نشانهای اصلی پوشاک کشور است و این صنعت به عنوان یکی از زنجیرههای راهبردی تعریف شده که ظرفیت بالایی در اشتغالزایی و صادرات دارد.
وی افزود: تفاهمنامههایی با کشورهای منطقه بهویژه اعضای اتحادیه اوراسیا که به محصولات ایرانی علاقهمند هستند، منعقد شده و توسعه صادرات پوشاک در دستور کار کارگروه توسعه صادرات استان قرار دارد.
استاندار تهران با تأکید بر ضرورت رفع موانع تولید، گفت: واحدهای تولیدی پوشاک علاقهمند به توسعه نشان خود هستند، اما با چالشهایی همچون تأمین سوخت، برق و قیمتگذاری دستوری روبهرو هستند. به همین منظور، دستورات لازم برای رفع ناهماهنگیها در تأمین برق صادر شده و ساعات قطعی نیز با هماهنگی واحدهای تولیدی تنظیم خواهد شد.
معتمدیان ادامه داد: شهرک تخصصی پوشاک تهران با رعایت الزامات زیستمحیطی و با محوریت فعالان و انجمنهای صنعت پوشاک طراحی خواهد شد. این صنعت به دلیل اشتغالزایی بالا و سازگاری با محیط زیست از اولویتهای استان محسوب میشود.
وی همچنین از تشکیل کمیته پیگیری مصوبات خبر داد و گفت:براساس برنامهریزی انجامشده، ظرف ۱۴ روز پس از هر مصوبه، اجرای آن بررسی میشود و در صورت وجود مانع، مصوبه اصلاح یا مجدداً در دستور کار قرار خواهد گرفت تا هیچ مصوبهای بر زمین نماند.
استاندار تهران با اشاره به مشکلات توزیع سوخت در شهرستان پردیس، افزود: هیچ کمبودی برای واحدهای تولیدی که اقدام به نصب کنتور کردهاند وجود ندارد و نصب کنتورهای هوشمند نیز کنترل مصرف برق و تخصیص سوخت متناسب با آن را امکانپذیر کرده است.
وی در پایان با بیان اینکه استان متعهد به حمایت از صنعتگران، است، گفت: با همکاری دستگاههای نظارتی و پیگیری مستمر، موانع تولید برطرف خواهد شد و صنعت پوشاک میتواند نقشی تعیینکننده در اقتصاد استان ایفا کند.