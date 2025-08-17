کشف ۱۰ دستگاه ماينر قاچاق در اليگودرز
فرمانده انتظامی الیگودرز از کشف ۱۰ دستگاه ماینر میلیاردی غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ سرهنگ علی اسدالهی گفت: در اجرای طرح مقابله با پديده شوم قاچاق و جمع آوری دستگاه های ارز رمز ديجيتال غير مجاز ، با اقدامات پليسی ،۱۰ دستگاه ماينر فعال از يک انبار مرغداری در الیگودرز کشف و جمع آوری شد.
فرمانده انتظامی اليگودرز افزود: ارزش ماينرهای مکشوفه، ۸ ميليارد ريال اعلام شده است.
سرهنگ اسدالهی بیان کرد: يک نفر متهم در اين زمینه دستگير و پس از تشکيل پرونده به مرجع قضایی شهرستان معرفی شد.