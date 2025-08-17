پخش زنده
طول قناتهای ایران ۳۰ برابر طول دیوار چین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حفر قنات در ایران هفت هزار سال قدمت دارد و مهندسین ایرانی در گذشتههای دور با ابداع قنات موجب پایداری کشاورزی شدهاند.
طول قنات و چاههای دسترسی در ایران حدود ۶۰۰ هزار کیلومتر است که این میزان ۳۰ برابر طول دیوار چین تخمین زده شده است.
۶۵ درصد قناتهای جهان در ایران است و در گذشته هفتاد هزار روستا در کشورمان از آب قنات استفاده میکردند.
قنات در هر سرزمین با هرمیزان بارندگی کشاورزی را پایدار نگه میدارد و با رعایت حریم و احیای قنوات میتوان بحران خشکسالی را مدیریت کرد.