نمایشگاه سوغات و صنایع دستی اقوام ایرانی با عنوان «اقوام ایران، عطر ریحان» در بخش چندار برگزار می‌شود.



میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز اعلام کرد: هدف از برگزاری این رویداد، معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های بومی و محلی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضایی فرهنگی برای تعاملات اجتماعی است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، نمایشگاه«اقوام ایران، عطر ریحان» به معرفی سوغات و صنایع دستی متنوع اقوام ایرانی می‌پردازد و از تاریخ ۲۳ مرداد آغاز شده و تا ۱۵ شهریور هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۴ ادامه دارد.میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز اعلام کرد: هدف از برگزاری این رویداد، معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های بومی و محلی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضایی فرهنگی برای تعاملات اجتماعی است.

این نمایشگاه فرصتی مناسب برای گردشگران و شهروندان است تا با صنایع دستی ارزشمند و سوغات محلی مناطق مختلف ایران آشنا شوند و از تولیدات هنرمندان و صنعتگران حمایت کنند.