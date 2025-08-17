برپایی نمایشگاه اقوام ایران،عطر ریحان در چندار
نمایشگاه سوغات و صنایع دستی اقوام ایرانی با عنوان «اقوام ایران، عطر ریحان» در بخش چندار برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، نمایشگاه«اقوام ایران، عطر ریحان» به معرفی سوغات و صنایع دستی متنوع اقوام ایرانی میپردازد و از تاریخ ۲۳ مرداد آغاز شده و تا ۱۵ شهریور هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۴ ادامه دارد.
میراثفرهنگی،گردشگری و صنایعدستی استان البرز اعلام کرد: هدف از برگزاری این رویداد، معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای بومی و محلی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضایی فرهنگی برای تعاملات اجتماعی است.
این نمایشگاه فرصتی مناسب برای گردشگران و شهروندان است تا با صنایع دستی ارزشمند و سوغات محلی مناطق مختلف ایران آشنا شوند و از تولیدات هنرمندان و صنعتگران حمایت کنند.