به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد معینی در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان همدان با اشاره به اینکه این طرح با هدف آشنایی دانش آموزان با آسیب‌های اجتماعی اجرا می‌شود افزود: امسال هم با آغاز سال تحصیلی این طرح ادامه خواهد داشت.

او با اشاره به اجرای طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان یا طرح «نماد» با مشارکت دستگاه‌های اجرایی استان همدان تصریح کرد: این طرح با هدف ارئه خدمات مشاوره‌ای به دانش آموزان در معرض خطر چند سالی است اجرا می‌شود و در این زمینه هم سامانه ۱۵۷۰ راه اندازی شده و با شناسایی دانش آموزان در معرض خطر آسیب‌های اجتماعی به آنها مشاوره ارائه می‌دهد.

دادستان همدان هم با تاکید بر ضرورت تلاش همه دستگاه‌های اجرایی برای اجرای مناسب طرح «نماد» گفت: برای جلوگیری از موازی کاری و اقدامات موثر در این زمینه ایجاد یک سامانه مشترک برای ثبت فعالیت دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

عباس نجفی افزود: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی به ویژه خشونت و خودکشی در استان در سنین نوجوانی و جوانی است و آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها باید به موضوع مشاوره و آموزش در این زمینه توجه بیشتری داشته باشند.

در این نشست مدیران دستگاه‌های اجرایی درباره کودکان کار، بازمانده از تحصیل، دوره‌های آموزشی با موضوع آسیب‌های اجتماعی برای قشر‌های مختلف مردم به ویژه نوجوانان و جوانان، طرح‌های مقابله با اعتیاد و کمک به بازگشت معتادان به زندگی گزارشی ارائه کردند.