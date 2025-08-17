پخش زنده
مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل بار و پایانههای مسافری شهر تهران اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف توسعهای و ارتقای سطح خدماترسانی به مسافران، عملیات گسترده عمرانی و اجرایی در پایانههای مسافربری شهر تهران با جدیت در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، حمیدرضا رحمانی، مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل بار و پایانههای مسافری شهر تهران با اشاره به اقدامات گسترده عمرانی در سطح پایانههای مسافربری پایتخت، اظهارکرد: در راستای تحقق اهداف توسعهای و ارتقای سطح خدماترسانی به مسافران، عملیات گسترده عمرانی و اجرایی در پایانههای مسافربری شهر تهران با جدیت در حال اجراست.
وی افزود: این اقدامات که از سوی این سازمان در حال انجام است، شامل بهسازی زیرساختها، ساخت و نوسازی فضاهای خدماتی، ایمنسازی محیطی و اصلاح مسیرهای حرکتی در پایانههای پرتردد پایتخت است.
رحمانی تصریح کرد: در پایانه مسافربری جنوب، عملیات اجرای بتن مسلح در بخشهایی از رینگ ۲ اتوبوسها و همچنین در محدودهای از رینگ ۱ تا حدفاصل مسیر پیادهشدن مسافر انجام شده که نقش مؤثری در تسهیل تردد اتوبوسها، افزایش ایمنی سکوها و جلوگیری از فرسایش زیرساختها خواهد داشت.
وی به اقدامات عمرانی صورتگرفته در پایانههای مسافربری بیهقی و غرب، اشاره کرد و گفت: در این دو پایانه نیز عملیات بتنریزی در نقاط کلیدی شامل بخشی از سکوی سوار، مسیر ورودی ایستگاه پیادهشدن و همچنین مسیر ورودی اتوبوسها در ضلع شمالی پایانه غرب به انجام رسیده است.
مدیرعامل سازمان پایانهها در ادامه تشریح اقدامات عمرانی صورتگرفته در سطح پایانههای ۵ گانه مسافربری، بیان کرد: همچنین در پایانه مسافربری غرب، سکوی سوارشدن مسافر نیز با بتن مسلح بهسازی شده تا علاوه بر ارتقای ایمنی، سطح کیفی خدمات به مسافران نیز بهبود یابد.
رحمانی از احداث یک سالن انتظار جدید به مساحت ۲۲۵ مترمربع در مقابل سکوی سوارشدن مسافران در پایانه مسافربری بیهقی خبر داد و گفت: با احداث این سالن انتظار گام مهمی در راستای افزایش رفاه و آسایش مسافران در این پایانه مسافربری برداشته خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بازسازی کامل سرویسهای بهداشتی و حمام خوابگاه رانندگان نیز بهمنظور ارتقای شرایط بهداشتی و ایجاد فضای مناسب برای استراحت رانندگان در این پایانه انجام شده است.
مدیرعامل سازمان پایانهها، ایمنسازی دیوارههای ضلع شمالی بلوکهای A و B پایانه مسافربری بیهقی را از دیگر اقدامات مهم این بخش عنوان کرد و یادآور شد: این اقدام نیز باهدف پیشگیری از خطرات احتمالی در دستور کار قرار گرفته است.
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات صورتگرفته در پایانه شرق قدیم اشاره کرد و گفت: در پایانه شرق قدیم که هم اکنون از مدار خدمت رسانی خارج شده؛ اقدامات گستردهای در جریان است که از جمله آن میتوان به تخریب و جمع آوری غرف و دفاتر تعاونیهای مستقر اشاره کرد، همچنین طی یک و ماه نیم آینده، قسمتی از فضای پیرامونی این پایانه جهت حفظ امنیت بیشتر محصور خواهد شد.
وی از احداث تونل تأسیساتی برای عبور تأسیسات و کابلهای زیرساختی و نیز از آغاز احداث سازههای جدید دفاتر مدیریت تاکسیرانی و اتوبوسرانی مستقر در پردیس مسافری شرق خبر داد و با بیان اینکه بهسازی و ایمنسازی زیرساختهای پایانه جنوب هم در اولویت برنامههای سازمان قرار دارد، ادامه داد: بازسازی ۳۴ چشمه سرویس بهداشتی در محوطه پایانه، ایمنسازی دیوارهای پیرامونی و عایقکاری سکوهای اتوبوس از جمله پروژههای در حال اجرا هستند و این اقدامات ضمن بهبود شرایط خدماتی، در ارتقای سطح بهداشت و ایمنی محیطی نیز تأثیر بسزایی خواهند داشت.
وی اظهار کرد: پایانه غرب نیز شاهد حجم قابلتوجهی از اقدامات عمرانی است، از جمله مهمترین پروژههای این پایانه میتوان به نصب کنتورهای جدید برای مدیریت مصرف انرژی، نصب پنج برج نوری جهت افزایش روشنایی شبانه، بازسازی کامل سولههای محوطه فاز ۲، ایزولاسیون سکوهای مسافری، نردهکشی دیوارهای جنوبی و شرقی پایانه، بازسازی سرویس بهداشتی سواری کرایه با ۱۶ چشمه و مساحت حدود ۱۴۰ مترمربع در پایانه اشاره کرد.
مدیرعامل سازمان پایانهها در ادامه افزود: در بخش خدمات خودرویی نیز سازمان با نگاه به ارتقای پشتیبانی فنی ناوگان مسافربری، عملیات احداث مجموعهای جدید شامل تعمیرگاه، ساختمان پذیرش و دیگر فضاهای خدماتی با زیربنای تقریبی ۲۰۰۰ مترمربع را در ضلع شمالی پارکسوار بیهقی (بلوک A) آغاز کرده است.
وی همچنین از اجرای عملیات گسترده آسفالتریزی در پایانهها خبر داد و گفت: طی هماهنگی صورتگرفته ۵۰۰۰ تن آسفالت، در راستای نهضت آسفالتریزی در معابر، روند لکهگیری و ترمیم آسفالت در پایانههای مختلف با اولویت پایانه غرب آغاز شده و در حال اجراست. این اقدام به بهبود کیفیت سطوح حرکتی اتوبوسها و خودروهای سواری کمک شایانی خواهد کرد.
رحمانی ادامه داد: از دیگرپروژههای شاخص در حال اجرا، میتوان به بازسازی کامل پیادهراه اصلی پایانه بیهقی به مساحت تقریبی ۱۲۸۰ مترمربع اشاره کرد که این پروژه باهدف ارتقای ایمنی عابران پیاده و زیباسازی فضای عمومی پایانه طراحی و اجرا شده است.
وی در پایان از احداث ۸ غرفه جدید در پایانه غرب خبر داد و افزود: هر یک از این غرفهها حدود ۵۰ مترمربع مساحت دارند و باهدف توسعه خدماترسانی، افزایش دسترسی به خدمات رفاهی و در راستای افزایش درآمد و توسعه غرف احداث میشوند.