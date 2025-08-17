به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دانش فر درآئین آغاز به کار دوره آموزشی توانا یا توانمند سازی نیروی انسانی که در دانشگاه فرهنگیان علامه طباطبایی بوشهربرگزارشده بود اظهار داشت: کیفیت بخشی و توانمندسازی از اصولی‌ترین مسائل است و باید علمی‌ترین و نخبه‌ترین نیرو‌ها را در دانشگاه فرهنگیان داشته باشیم.

وی با بیان اینکه این دوره برای دو مقطع ابتدایی و متوسطه برگزار می‌شود افزود: تحول در ساختار درسی و تحول در ساختار آموزشی دو مقوله مهم است که یکی به مدیریت ودیگری به معلم وابسته است و باید به آن توجه شود.

دانش فر اضافه کرد: نوع چیدمان کلاس درس، توجه به تجهیزات سخت افزار و نرم افزار و نظارت و ارزیابی از دیگر موارد است.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان نیز گفت: دوره توانمندسازی نیروی انسانی در مرحله استانی با تاکید برتحول در محیط یادگیری و روش‌های آموزشی و با استناد به سندتحول بنیادین به مدت سه روز برگزار می‌شود.

مهران پور افزود: مرحله کشوری پیش از این در مشهد با حضور هفت مدرس برگزار شده و هم اکنون آموزش دیدگان خود مدرس این دوره در مرحله استانی شده‌اند.

وی اضافه کرد: هم اکنون مرحله استانی برای تربیت ۱۱۶ مدرس درحال برگزاری است که سعی می‌کنیم از طریق این آموزش‌ها کلاس درس مشارکتی و تعاملی را جایگزین روش‌های سنتی کنیم.