به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بنیاد ملی علم ایران (INSF) و مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی (IIASA) در فراخوانی مشترک از پژوهشگران واجد شرایط برای انجام دوره پسادکتری در زمینه‌های محیط زیست، انرژی، بوم‌شناسی، منابع طبیعی، جمعیت‌شناسی و Applied System Analysis؛ حمایت می‌کنند. در این فراخوان حداکثر از سه پژوهشگر پسادکتری که به‌طور مشترک مورد تأیید INSF و IIASA قرار گرفته باشند، حمایت خواهد شد.

حداکثر مدت هر دوره پسادکتری ۱۲ ماه بوده که این مدت در صورت توافق INSF و IIASA، می‌تواند برای ۱۲ ماه دیگر تمدید شود. به‌طور کلی، پژوهشگر پسادکتری باید زمان خود را به‌طور مساوی میان ایران و مؤسسه یاسا تقسیم نماید. هر دوره پسادکتری باید یک سرپرست در ایران و حداقل یک سرپرست در مؤسسه یاسا داشته باشد و از پژوهشگر انتظار می‌رود که تعاملی مستمر با استاد سرپرست در ایران و یاسا داشته باشد.

در این راستا برگزاری یک جلسه مجازی میان پژوهشگر، سرپرست ایرانی و سرپرست مؤسسه یاسا با هدف طراحی مشترک طرح پژوهشی الزامی است. زمان دقیق فعالیت پژوهشگر در ایران و مؤسسه یاسا باید به تأیید سرپرست‌های دوره رسیده و زمان حضور در IIASA نباید از نصف مدت دوره پسادکتری تجاوز کند. حفظ و تسهیل ارتباط میان سرپرست ایران و یاسا توسط پژوهشگر پسادکتری بسیار حائز اهمیت بوده و در این راستا پژوهشگر باید به‌طور منظم جلسات مشترکی را با حضور سرپرست‌های دوره برگزار نماید.

این حمایت به اتباع ایرانی که مدرک دکتری خود را از دانشگاه‌ها یا مؤسسات تحقیقاتی ایران دریافت کرده، از توانمندی بالای پژوهشی برخوردار بوده و در ابتدای دوران حرفه‌ای پژوهشی هستند، ارائه می‌گردد.

حداکثر زمان سپری شده از زمان فارغ‌التحصیلی متقاضی در مقطع دکتری تا زمان ارسال پروپوزال در این فراخوان پنج سال می‌باشد. همچنین، اعضا هیئت‌علمی یا افرادی که در فرایند جذب هیئت علمی قرار دارند واجد شرایط شرکت در این فراخوان نمی‌باشند. به متقاضیان اکیداً توصیه می‌شود جهت آگاهی از جزئیات دقیق شرایط و ضوابط پژوهشگران و دوره پسادکتری IIASA به لینک مراجعه نمایند.

پروپوزال‌های ارسالی باید مرتبط با اهداف پژوهشی حداقل یکی از فعالیت‌های پژوهشی مؤسسه IIASA باشند. متقاضیان باید پیش از هر اقدامی برنامه‌های پژوهشی مؤسسه IIASA را بررسی کرده و گروه پژوهشی مورد نظر خود را شناسایی کنند. برای یافتن برنامه مرتبط با حوزه تخصصی خود به لینک مراجعه نمایید.

متقاضیان مد نظر داشته باشند که مؤسسه IIASA به‌هیچ‌عنوان پژوهش‌های آزمایشگاهی انجام نداده و هیچ‌گونه تسهیلات آزمایشگاهی در اختیار ندارد.

در زمان اجرای دوره پژوهشگر باید پیش از اتمام بازه شش‌ماهه، گزارشی از پیشرفت فعالیت خود ارائه دهد که مبنای ارزیابی عملکرد وی خواهد بود. در صورت عدم تأیید این گزارش، INSF و IIASA مجاز به اختتام دوره پسادکتری می‌باشند. در صورت نیاز به تمدید، درخواست تمدید دوره باید قبل از پایان بازه ۱۲ ماهه توسط پژوهشگر ارسال شود. ارزیابی نهایی هر دوره پسادکتری، در پایان هر دوره و به‌صورت مشترک توسط INSF و IIASA انجام خواهد شد. مهلت ارسال پروپوزال از تاریخ ۲۶ مرداد تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ است.

بنیاد به جهت تسریع ایجاد ارتباط پژوهشگران ایرانی با اعضای هیئت‌علمی IIASA شرکت در این فراخوان را در دو مرحله برگزار می‌کند.

در مرحله اول متقاضیان، مطابق شرایط ذکر شده در فراخوان، فرم تکمیل شده پروپوزال خود را در سامانه کایپر ثبت می‌نمایند. پس از پایان مهلت زمانی تعیین شده، پروپوزال‌ها در کمیته تخصصی نگرش سیستمی بنیاد، ارزیابی می‌شوند.

در مرحله دوم اعضای هیئت‌علمی مؤسسه IIASA که به حوزه پژوهشی مربوطه مرتبط می‌باشند به متقاضی معرفی می‌شوند. در این مرحله متقاضی پس از مکاتبه با عضو هیئت‌علمی IIASA و دربافت نامه علاقه‌مندی به همکاری، نامه را در سامانه کایپر بارگذاری می‌نماید و پس از آن پروپوزال‌های دریافتی وارد فرایند داوری می‌شوند.

تمامی مدارک ارسالی باید توسط متقاضی به زبان انگلیسی تهیه شده و شامل موارد، فرم پروپوزال و برنامه زمانی (شامل جداول/نمودار و منابع و شیوه مدیریت مالکیت فکری نتایج احتمالی پژوهش) باشد

متقاضیان جهت ثبت نام می‌توانند به سامانه مدیریت پژوهش (کایپر) مراجعه و از طریق بخش متقاضیان/پژوهشگران اقدام نمایند. درصورتی‌که در این سامانه پروفایل مشخصات فردی ندارید ابتدا ثبت‌نام نموده و سپس به‌وسیله نام کاربری (Email) رمز عبور اعطا شده وارد سامانه شوید. پس از ورود در بخش ارسال طرح جدید می‌توانید از کارتابل طرح پسادکتری یاسا اقدام به ارسال طرح نمایید.

متقاضیان در صورت داشتن سؤالات می‌توانند از پروفایل خود در سامانه مدیریت پژوهش (کایپر) اقدام به ارسال تیکت برای واحد کمیته نگرش سیستمی (خانم دکتر اسما میرزایی) نمایند.