پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی داراب از توقیف کامیون حامل یک دستگاه بولدزر فاقد مجوز به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ رحمان هاشمی گفت: در اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا، ماموران مستقر در ایستگاه بازرسی قلاتویه حین بررسی خودروهای عبوری، به یک کامیون تریلر حامل یک دستگاه بولدزر مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: پس از بررسیهای دقیق و با بهرهگیری از سامانههای کنترلی و همچنین بازرسی فیزیکی از محموله، مشخص شد این دستگاه بولدزر فاقد مجوزهای گمرکی و قانونی است.
فرمانده انتظامی داراب افزود: بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادی، ارزش این بولدزر ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است و راننده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد