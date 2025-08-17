به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ رحمان هاشمی گفت: در اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا، ماموران مستقر در ایستگاه بازرسی قلاتویه حین بررسی خودرو‌های عبوری، به یک کامیون تریلر حامل یک دستگاه بولدزر مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: پس از بررسی‌های دقیق و با بهره‌گیری از سامانه‌های کنترلی و همچنین بازرسی فیزیکی از محموله، مشخص شد این دستگاه بولدزر فاقد مجوز‌های گمرکی و قانونی است.

فرمانده انتظامی داراب افزود: بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادی، ارزش این بولدزر ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است و راننده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد